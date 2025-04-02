Оккупанты сосредотачивают усилия на трех направлениях: какая ситуация на фронте

На Купянском направлении враг с начала суток совершил четыре попытки продвинуться к нашим позициям в районе населенных пунктов Загрызово и Новая Кругляковка, три из которых успешно отбили украинские защитники, одно боестолкновение продолжается.

Агрессор 15 раз атаковал позиции наших войск на Лиманском направлении. Вблизи населенных пунктов Новоегоровка, Новолюбовка, Колодязи, Ямполовка и Диброва в настоящее время продолжаются семь боестолкновений.

На Харьковском направлении с начала суток противник активных действий не проводил.

На Северском направлении Силы обороны отбили пять штурмовых действий вражеских войск в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении наши защитники успешно отбили шесть атак противника в районе Часового Яра и в сторону Новомаркового, Ступочек и Предтечино.

На Торецком направлении враг 21 раз атаковал позиции наших войск в районах Торецка, Озаряновки, Дилиевки, Крымского и Леонидовки. До сих пор продолжаются шесть боестолкновений.

Высокая активность врага пока сохраняется на Покровском направлении. Сорок шесть раз сегодня здесь начинались столкновения различной интенсивности. Украинские воины отбили вражеские атаки в районах населенных пунктов Пантелеймоновка, Сухая Балка, Водяное Второе, Елизаветовка, Луч, Зеленое, Новый Труд, Котлино, Удачное, Котляровка, Успеновка и Андреевка. Украинские защитники дают оккупанту достойный отпор, бои продолжаются.

Оккупанты семь раз пытались прорваться в направлении Разлива, Днепроэнергии, Веселого и в районе Бурлацкого на Новопавловском направлении, были остановлены нашими защитниками.

На Гуляйпольском направлении агрессор нанес авиаудары в районах Гуляйполя, Железнодорожного, Новодаровки и Новополя неуправляемыми авиационными ракетами, сбросил КАБы на Великомихайловку и Камышеваху. Кроме того, в районе населенных пунктов Привольное и Новоселка Силы обороны успешно отбили пять вражеских атак.

Продолжаются бои в районах населенных пунктов Степное, Малые Щербаки и Каменское на Ореховском направлении. Всего за сегодня враг десять раз шел вперед на позиции наших войск.

На Приднепровском направлении враг дважды безуспешно штурмовал позиции наших защитников.

В Курской области украинские защитники отбили 13 атак захватчиков, еще четыре боестолкновения продолжаются. Кроме этого, враг нанес два авиационных удара с применением трех управляемых бомб.