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Оккупанты сосредоточились на Авдеевке и Марьинке: враг активизировал артиллерию

Фото: оккупанты сосредоточились на Авдеевке и Марьинке (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты сосредоточились на Авдеевке и Марьинке, снова активизировали артиллерию. На Таврическом направлении 90% боев сосредоточены в районах Авдеевки и Марьинки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны Таврического направления Александра Штупуна в эфире телемарафона.

"Враг продолжает идти вперед. Почти вся активность его сосредоточена на Авдеевском и Марьинском направлениях. Более 90% боестолкновений за прошедшие сутки произошло именно там", - сказал спикер.

По словам Штупуна, за прошедшие сутки оккупанты не наносили авиаударов, также уменьшилось количество применений дронов-камикадзе. Но на фоне этого прибавилось ударов артиллерией, где есть возможность россияне применяют бронированную технику.

"Бьет (враг, - ред.) по дорогам и по населенным пунктам, пытается усложнить нашу логистику", - добавил он.

Как отметил спикер, в районе Авдеевки и Марьинки были отбиты за сутки десятки вражеских атак. Штупун объяснил, что перед наступлениями противник пытается выбить украинских защитников с позиций артиллерией, а затем бросает пехоту с применением бронетехники, если есть такая возможность.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

По словам украинского командования, потери россиян в Авдеевке больше, чем в Бахмуте. По предварительным данным, оккупанты потеряли там более 10 тысяч солдат.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического. В настоящее время завод контролируют ВСУ.

По состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остается более 1200 человек, наибольшей проблемой остается логистика в город.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.

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