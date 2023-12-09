Оккупанты сосредоточились на Авдеевке и Марьинке: враг активизировал артиллерию

"Враг продолжает идти вперед. Почти вся активность его сосредоточена на Авдеевском и Марьинском направлениях. Более 90% боестолкновений за прошедшие сутки произошло именно там", - сказал спикер.

По словам Штупуна, за прошедшие сутки оккупанты не наносили авиаударов, также уменьшилось количество применений дронов-камикадзе. Но на фоне этого прибавилось ударов артиллерией, где есть возможность россияне применяют бронированную технику.

"Бьет (враг, - ред.) по дорогам и по населенным пунктам, пытается усложнить нашу логистику", - добавил он.

Как отметил спикер, в районе Авдеевки и Марьинки были отбиты за сутки десятки вражеских атак. Штупун объяснил, что перед наступлениями противник пытается выбить украинских защитников с позиций артиллерией, а затем бросает пехоту с применением бронетехники, если есть такая возможность.

Бои за Авдеевку

Российские оккупанты в начале октября активизировали бои в районе Авдеевки. Это наступление считается самым масштабным с 2014 года.

По словам украинского командования, потери россиян в Авдеевке больше, чем в Бахмуте. По предварительным данным, оккупанты потеряли там более 10 тысяч солдат.

Украинские военные объясняли, что оккупанты не смогут захватить Авдеевку, если не "возьмут" территорию Авдеевского коксохимического. В настоящее время завод контролируют ВСУ.

По состоянию на утро 9 декабря в Авдеевке остается более 1200 человек, наибольшей проблемой остается логистика в город.

Возможен ли прорыв россиянами линии фронта в случае захвата Авдеевки и Марьинки - читайте в материале РБК-Украина.