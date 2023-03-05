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Оккупанты сосредоточили все усилия в Луганской области на Кременной, - Гайдай

Фото: Гайдай заявил, что оккупанты сосредоточили все усилия в Луганской области на Кременной (t.me/s/luhanskaVTSA)
Автор: Олег Васкив

В Луганской области ситуация по всем направлениям остается достаточно сложной, но полностью контролируемой Силами обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Луганской ОВА Сергей Гайдая в эфире телемарафона.

"Самые тяжелые участки на сегодня - это Кременная и Белогоровка. На Кременной российские оккупационные войска сосредоточили все усилия", - рассказал чиновник.

Гайдай отметил, что враг пытается "продавить наших защитников, преуспеть, поэтому постоянно туда отправляет и тяжелую технику, и огромное количество пехоты".

"Белогоровка постоянно обстреливается, там также наши защитники отражают волны наступления", - подчеркнул глава ОВА.

По его словам, россияне пытаются менять свою тактику, но у них нет успеха ни в прорывах, ни в продвижении.

"Помимо новомобилизированных туда отправляют и кадровые войска. Несколько дней назад армия РФ пыталась наступать более чем 200 пехотинцами, а впоследствии - двумя ротами тяжелой техники", - добавил Гайдай.

Напомним, 3 марта на Сватовском направлении украинские артиллеристы уничтожили колонну российской военной техники. Враг понес большие потери.

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