Оккупанты вновь понесли потери в результате взрывов на авиабазе в Мелитополе, - мэр

Вечером 14 октября в районе военного аэродрома в Мелитополе Запорожской области прогремело четыре мощных взрыва. Вследствие чего враг понес потери.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова.
"Вчера вечером было громко в районе аэродрома: 4 мощных взрыва с последующей детонацией. По предварительным данным, вражеская военная база, которую оккупанты безуспешно пытаются восстановить, в очередной раз понесла потери", - рассказал он.
Также он отметил, что после очереди взрывов российские военные начали вывозить ликвидированную технику.
Напомним, российские оккупанты в ночь на 15 октября нанесли удар по Запорожью. Противник обстрелял город дронами-камикадзе.
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