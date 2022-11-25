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Оккупанты снова нанесли удар по Запорожью: ракеты попали рядом с больницей

Фото: Российские оккупанты обстреляли пригород Запорожья (t.me/starukhofficial)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты вечером 24 ноября обстреляли пригород Запорожья. В результате атаки врага никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха.

"В этот раз ракеты попали рядом с больницей", - рассказал чиновник.

От удара повреждений получило здание - десятки окон разрушены. К счастью, жертв или пострадавших нет.

"Все отстроим и сделаем лучше! Главное берегите себя и своих близких!" - подчеркнул Старух.

Россияне обстреляли Запорожье / (t.me/starukhofficial)

Нагадаємо, 24 ноября в Запорожье раздались звуки взрывов. В городе и области была объявлена воздушная тревога.

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