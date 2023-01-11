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Оккупанты вновь вывели в Черное море военный корабль: есть ли там ракеты

Фото: российская армия держит в акваториях трех морей более 10 кораблей (Минобороны РФ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская армия 11 января вывела в акватории трех морей более десятка кораблей, в том числе ракетоносители крылатых ракет "Калибр".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные ВМС Украины.

Так, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, в Азовском - два. При этом носителей ракет там нет.

Тем временем в Средиземное море россияне вывели 9 кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров". Их общий залп составляет 72 ракеты.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк в эфире одного из украинских каналов, в Черном море усиливается шторм до 4-5 баллов. Однако несмотря на это враг все равно вывел в акваторию военное судно.

"Это говорит о том, что они все-таки продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты", - отметила она.

Напомним, несколько дней назад россияне убрали из боевого дежурства корабли в Черном море.

Украинские военные сообщали, что штормовая погода в Черном море не дает вывести российским войскам свои корабли с ракетами.

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