Оккупанты вновь вывели в Черное море военный корабль: есть ли там ракеты

Так, в Черном море на боевом дежурстве находится один вражеский корабль, в Азовском - два. При этом носителей ракет там нет.

Тем временем в Средиземное море россияне вывели 9 кораблей, в том числе 5 носителей "Калибров". Их общий залп составляет 72 ракеты.

По словам руководителя пресс-центра Сил обороны юга Наталии Гуменюк в эфире одного из украинских каналов, в Черном море усиливается шторм до 4-5 баллов. Однако несмотря на это враг все равно вывел в акваторию военное судно.

"Это говорит о том, что они все-таки продолжают мониторить надводную обстановку, используя беспилотные летательные аппараты", - отметила она.