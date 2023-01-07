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Россия убрала из боевого дежурства корабли в Черном море

Новина українською →
Черное море, Суббота 07 января 2023 10:52
Россия убрала из боевого дежурства корабли в Черном море Фото: Россия убрала из боевого дежурства корабли в Черном море (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Черном море отсутствуют российские корабли на боевом дежурстве. Однако россияне держат вражеские суда в акваториях Азовского и Средиземного морей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу ВМС ВСУ.

Так, в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации, удерживая на боевом дежурстве 2 корабля.

При этом в Средиземном море находится 9 российских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "Калибр", общий залп которых составляет 72 ракеты.

В украинском ВМС отмечают, что РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая систему автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря.

Напомним, ранее украинские военные сообщали, что штормовая погода в Черном море не дает вывести российским войскам свои корабли с ракетами.

По данным главы Минобороны Алексея Резникова, российские запасы ракет значительно уменьшились с начала полномасштабного вторжения в Украину. В частности, и "Калибры", которые оккупанты запускают с Черного моря.

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