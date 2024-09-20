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Оккупанты снова отправляют детей из Донецкой области на "перевоспитание" в РФ, - ЦНС

Пятница 20 сентября 2024 02:47
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Оккупанты снова отправляют детей из Донецкой области на "перевоспитание" в РФ, - ЦНС Фото: ребенок с игрушкой в руках (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты продолжают осуществлять масштабную депортацию украинских детей на территорию РФ. Под видом "отдыха" в детских лагерях, их отправляют на перевоспитание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

"Эти действия не имеют ничего общего с заботой о детях, а являются частью глубокой стратегии пропагандистского перевоспитания молодого поколения", - отметил информационный ресурс.

По данным ЦНС, коллаборанты отправляют на "профилактический отдых" в Таганрог 430 детей из оккупированного Донецка. Данная мера предусматривает двухнедельный курс пропагандистского воспитания.

Кроме того, есть случаи, когда родители отправили своих детей в подобные лагеря, но вернуть их не удавалось. Причиной этого являются бюрократические или физические препятствия, которые ставят под угрозу воссоединение семей.

Информационный ресурс подчеркнул, что все исполнители подобного геноцида будут нести ответственность за совершенные преступления в соответствии с международным правом. Кроме того, ЦНС обратился к людям с просьбой предоставлять информацию, чтобы помочь приближать время деоккупации украинских территорий.

Напомним, что российские оккупанты провели на оккупированных территориях Украины семинар среди учителей. В частности, враг учил их выявлять проукраинских детей, куда обращаться в случае обнаружения не лояльных учеников, а также как через них выходить на взгляды их родителей.

Таким образом, согласно ЦНС, враг планирует узнавать информацию о проукраинском движении.

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