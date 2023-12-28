Оккупанты снова начали применять Су-34 и Су-35 для авиаударов, - ВСУ

По его словам, в районе Авдеевки сейчас горячо. Количество боестолкновений уменьшилось, но враг применяет большее количество бронетехники.

"Также он (враг - ред.) увеличил количество авиаударов. Снова начал применять Су-35 и Су-34. 18 авиаударов за сутки зафиксировано. Это не только Авдеевка, а по всей линии боевого столкновения. То-есть почти на всех направлениях по 2-3 авиаудара было зафиксировано", - рассказал Штупун.

Он отметил, что по сравнению со вчерашним днем, 27 декабря, в 2 раза увеличилось применение дронов-камикадзе - более сотни случаев.

Также россияне продолжают терять очень большое количество техники, уточнил спикер. За прошедшие сутки украинские защитники уничтожили или сильно повредили более сотни единиц техники РФ.

При этом, как добавил Штупун, россияне за сутки потеряли почти 500 солдат.

Уничтожение Су-34

Напомним, 22 декабря украинские защитники уничтожили в Херсонской области сразу три истребителя-бомбардировщика россиян Су-34. Они являются одними из новейших бортов на вооружении РФ.

Уже 25 декабря наши защитники сбили еще один Су-34 и один Су-30.

После этого оккупанты начали искать новые рубежи для пусков ракет на юге, рассказала начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.