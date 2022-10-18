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Оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске

Фото: Оккупанты уничтожили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Россияне разрушили более 90% жилых домов в Лимане и Святогорске. Особенно пострадал частный сектор.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Донецкой ОВА Павла Кириленко в эфире национального телемарафона.

"После того, как украинские власти зашли на деоккупированные территории и приступили к восстановительным работам, указанные работы продолжаются", - заявил Кириленко.

По его словам, более чем на 90% разрушен жилищный сектор в Святогорске и Лимане. Особенно пострадали частные дома.

"Представители власти ежедневно находятся в деоккупированных населенных пунктах, чтобы контролировать восстановительные работы. На сегодняшний день оценивается ситуация, чтобы выяснить, как эти общины войдут в зимний период", - добавил глава области.

Кириленко подчеркнул, что параллельно осуществляется эвакуация жителей Донбасса, поскольку враг не прекращает обстрелы по всей территории области.

Напомним, ВСУ зашли в Святогорск Донецкой области 12 сентября. В городе и вокруг него идет зачистка от оккупантов.

Позже президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские военные полностью зачистили Лиман от российских солдат.

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