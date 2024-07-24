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Оккупанты укрепляют Крымский мост, - СМИ

Фото: оккупанты укрепляют Крымский мост (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска строят укрепления возле Крымского моста.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым. Реалии".

Так, по данным издания, в акватории Керченского пролива виден плавучий кран.

Кроме того, по словам очевидцев, увеличилось и количество барж, которыми Россия пытается защитить Крымский мост от украинских морских дронов.

 

 

Ситуация возле Керченского моста

В июне сообщалось, что захватчики продолжают увеличивать число барж возле Керченского моста для его защиты.

Кроме того, захватчики установили вторую линию боновых заграждений возле Керченского моста из 21 баржи и несколько месяцев в районе основания Керченского моста монтируют, по всей видимости, пирсы.

Напомним, полуостров Крым российские войска захватили в 2014 году. После этого оккупанты построили мост, через Керченский пролив, который соединил Крым с РФ. Его россияне используют для снабжения своих войск в войне против Украины.

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