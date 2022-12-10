Оккупанты изменили тактику боя за Бахмут: в ВСУ рассказали о действиях врага

"Сейчас Донбасс - это главный фронт борьбы за нашу независимость и главное направление сосредоточения усилий нашего противника по продавлению нашей обороны, попытке выйти в тыл и захватить весь украинский Донбасс", - отметил Череватый.

Он напомнил, что главные усилия противник по-прежнему сосредотачивает на Бахмутском и Авдеевском направлениях, там ежесуточно происходят атаки, штурмовые действия, оккупанты применяют все виды артиллерии, РСЗО, авиацию.

"Враг сменил тактику - вместо использования ротно-батальонных порядков создает штурмовые отряды и группы, и уже эти группы делятся на подгруппы, которые непосредственно штурмуют, а другие их прикрывают огнем. Мы изучаем эту тактику и на каждый такой военный яд у нас есть противоядие" , - рассказал Череватый.

По его словам, эту тактику в первую очередь используют так называемые "вагнеровцы", но также она применяется и другими родами войск, вовлеченных в атаки украинских позиций.

"В общем, по поводу фронта - это сейчас такая интересная конфигурация, когда нельзя сказать, что одна сторона в состоянии нападения, а другая в глухой обороне. Сейчас это динамичный процесс, когда мы при возможности атакуем врага и пытаемся их выбить с позиций. И своей очередь враг, где имеет преимущество и видит, что может совершить атаки - он это делает", - подытожил Череватый.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о тяжелой фронтовой ситуации на Донбассе, отметив, что из-за постоянных атак оккупантов в Бахмуте уже давно не осталось живого места.

Добавим, как раньше мы писали, враг не оставляет попыток захватить Бахмут, город для России превратился в "идею-фикс", потому что его оккупация на политическом уровне могла бы дать возможность показать Кремлю для чего россияне несут такие потери.

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