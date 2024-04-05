Оккупанты увеличили использование химоружия: за месяц почти 400 случаев

Российские оккупанты стали чаще использовать опасные химические вещества на фронте. Только за последний месяц Украина зафиксировала почти 400 таких случаев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций Генерального штаба ВСУ (СтратКом) в Telegram.
По информации СтратКома, использование врагом опасных химических веществ стало системным.
"Только за прошлый месяц Силы обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ", - отметили в СтратКоме.
При этом уточняется, что это на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.
Всего с начала полномасштабного вторжения было зафиксировано 1412 случаев использования россиянами химоружия.
В то же время уже 44 страны поддержали создание спецтрибунала для РФ за военные преступления против Украины. В частности, это страны ЕС, Канада, Грузия, Британия и США.
Напомним, российские военные уже неоднократно применяли химическое оружие против украинских защитников. Это нарушает конвенцию о запрете химического оружия.
В частности, 10 марта стало известно, что враг за сутки 15 раз применил химическое оружие на фронте.
При этом 3 марта оккупанты девять раз сбросили химическое оружие на позиции украинских защитников.
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