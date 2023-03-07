Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки, - глава города
Оккупанты увеличили количество авиационных и ракетных обстрелов Авдеевки (Донецкая область) с начала года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Авдеевской городской военной администрации Виталия Барабаша.
По его словам, ситуация в городе обостряется и усложняется из-за ракетных обстрелов.
"Ласточкино (село рядом с городом - ред.) очень страдает последние две недели. Ракеты - до десяти в сутки иногда прилетает в город", – сказал Барабаш.
Вчера оккупанты обстреляли город и разрушили жилой многоэтажный дом. Именно поэтому он призвал местных жителей эвакуироваться в более безопасные регионы Украины.
Напомним, что российские кафиры активизировали атаки на Авдеевском направлении . Ситуация напряженная, и украинские военные держат оборону.
Украинские военные сбили самолет российских кафиров под Авдеевкой.
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