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Оккупанты сбили свой же ударный вертолет на Запорожском направлении, - СтратКом

Фото: оккупанты сбили свой же ударный вертолет на Запорожском направлении (wikipedia)
Автор: Руслан Гаращенко

Российская система ПВО сбила свой же вертолет Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Управления стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

Отмечается, что инцидент произошел в начале декабря. ЗРПК "Панцирь-С1" обнаружил в ночном небе объект и принял решение о его "приземлении". Цель была успешно ликвидирована, однако позже оказалось, что вертолет оказался российским Ка-52 "Аллигатор".

Экипаж вертолета якобы выжил.

Фото: сбитый российский вертолет "Аллигатор" (Telegram)

Напомним, как сообщал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, с начала декабря Воздушные силы ВСУ сбили 67 ирнасских дронов-камикадзе Shahed.

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