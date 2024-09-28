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Оккупанты заявляют о "полном окружении" Угледара. Что говорят в ЦПД

Угледар, Суббота 28 сентября 2024 13:59
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Оккупанты заявляют о "полном окружении" Угледара. Что говорят в ЦПД Фото: в ЦПД заявили, что оккупанты врут про полное окружение Угледара (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне заявляют о якобы "полном окружении" Угледара Донецкой области. Но это фейк.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Центра противодействия дезинформации (ЦПД) Андрея Коваленко.

"Россияне на данный момент врут о полном окружении Угледара", - заверил он.

Ситуация в районе Угледара

На утро 28 сентября на фронте в Украине произошло 180 боевых столкновений. Больше всего - на Покровском направлении.

При этом, ситуация в районе Угледара Донецкой области остается тяжелой. На днях издание Forbes написало, что якобы Украина "постепенно вывела свои силы" из города. На это украинские военные из 72 ОМбр им. Черных Запорожцев отреагировали, заявив, что Угледар остается под контролем ВСУ.

В общей сложности за последние сутки, по данным Института изучения войны, россияне продвинулись в Торецке, а также захватили город Железный юго-восточнее Торецка. На Покровском направлении захватчики продвинулись к югу от Сухого Яра и захватили шахту к западу от Новогродовки.

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