RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка: что известно

Иллюстративное фото: оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 декабря, вечером во временно оккупированном Донецке раздались взрывы. Так называемые "местные власти" говорят об обстреле.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новости Донбасса", об этом заявил "мэр" Алексей Кулемзин.

По его словам, под обстрел якобы попал Ворошиловский район. Он также добавил, что "в результате атаки есть пострадавшие".

Издание отмечает, что очевидцы сообщают о "прилете" во двор дома по улице 50 лет СССР и в крышу дома по проспекту Ватутина с повреждением трубы отопления.

Также "Новости Донбасса" добавляют, что оккупационные "власти" заявили об обстреле больницы имени Калинина. Там якобы начался пожар.

Напомним, сегодня, 18 декабря, днем в Донецке также сообщали об обстреле. Под атаку попал район стадиона "Донбасс Арена" и не только.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонецкОбстріл