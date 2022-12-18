Оккупанты заявляют о новом обстреле Донецка: что известно

По его словам, под обстрел якобы попал Ворошиловский район. Он также добавил, что "в результате атаки есть пострадавшие".

Издание отмечает, что очевидцы сообщают о "прилете" во двор дома по улице 50 лет СССР и в крышу дома по проспекту Ватутина с повреждением трубы отопления.

Также "Новости Донбасса" добавляют, что оккупационные "власти" заявили об обстреле больницы имени Калинина. Там якобы начался пожар.