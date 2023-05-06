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Оккупанты заявили об остановке всех блоков ЗАЭС и могут готовить провокации, - Федоров

Фото: оккупанты могут планировать провокации в Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты заявили о якобы остановке работы всех блоков Запорожской АЭС. Россияне могут готовить провокации на временно захваченных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Мэр предполагает, что российские захватчики могут готовить провокации, в которых потом обвинят украинских военных.

"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - отметил он.

Федоров призвал жителей оккупированных населенных пунктов избегать массовых скоплений и держаться подальше от мест пребывания оккупантов.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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