Оккупанты заявили об остановке всех блоков ЗАЭС и могут готовить провокации, - Федоров

Мэр предполагает, что российские захватчики могут готовить провокации, в которых потом обвинят украинских военных.

"Наряду с эвакуацией жителей прифронтовых зон и бегством коллаборантов, показательная истерия захватчиков похожа на подготовку к провокациям, в которых обвинят ВСУ", - отметил он.

Федоров призвал жителей оккупированных населенных пунктов избегать массовых скоплений и держаться подальше от мест пребывания оккупантов.

Напомним, 5 мая гауляйтер оккупированной части Запорожской области объявил частичную "эвакуацию" населения.

Позже в России заявили, что хотят "переселить" около 70 тысяч человек в Запорожской области.

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