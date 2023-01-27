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Оккупанты заявили, что будут забирать квартиры у жителей Мелитополя без российского паспорта, - мэр

Фото: оккупанты заявили, что будут забирать квартиры у жителей Мелитополя без российского паспорта (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

Оккупанты заявили, что будут забирать квартиры и автомобили у жителей Мелитополя, которые не оформят российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, в оккупированном Мелитополе сейчас больше захватчиков, чем местных. Так, в городе осталось около 50-60 тысяч человек.

Федоров также рассказал, что далеко не все оккупанты одеты в военную форму. Большое количество из них носит гражданское, чтобы провоцировать местных, подслушивать их разговоры, распространять дезинформацию и дестабилизировать ситуацию.

"Также для этого они вводят принудительную паспортизацию. На этой неделе они объявили всем, что все должны оформить рашистские паспорта до 1 июня. Кто этого не сделает - не будет иметь право на квартиру, машину, медицинское и социальное обслуживание", - рассказал мэр.

Россияне заявили, что все жители должны перерегистрировать свое имущество в так называемой "регистрационной палате" оккупантов. Сделать это можно только при наличии российского паспорта.

Так, Федоров отметил, что уже есть случаи, когда россияне приезжали в конкретные села, им были нужны квартиры для расселения, поэтому они занимали не только пустые квартиры, но и выселяли местных.

Напомним, Федоров объяснил, зачем россияне врут о якобы "удачном" наступлении под Запорожьем.

Тем временем предатели и коллаборанты пытаются создать собственную частную военную компанию в Мелитополе.

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