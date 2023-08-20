Оккупанты заявили об "атаке дронов" в Херсонской области: на месте инцидента пожар

Российские захватчики утверждают, что противовоздушная оборона сбила несколько беспилотников. Это якобы произошло между Скадовском и Голой Пристанью, которые находятся на левом берегу Херсонской области.

Как уверяют оккупанты, сбитые дроны якобы упали в лес.

На опубликованных кадрах заметны клубы дыма. Вероятно, на месте инцидента вспыхнул пожар.

Напомним, 19 августа Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области.

Ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов. Сегодня также россияне пожаловались на "атаку дронов" в Ростовской области.

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