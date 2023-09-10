Оккупанты заявили об атаке беспилотников на Крым

В Минобороны РФ сообщили об атаке группы неизвестных беспилотников на временно оккупированный Крым сегодня утром, 10 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Минобороны РФ.

Войска РФ заявили о том, то им якобы удалось отбить атаку на временно оккупированный полуостров с применением БПЛА самолетного типа.

"Средствами ПВО было уничтожено восемь беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

Взрывы в Крыму

В последние месяцы в Крыму все чаще слышны взрывы. Иногда они связаны с ударами по российскому флоту, или атаками дронов по объектам на полуострове, или Крымскому мосту.

К примеру, в ночь на 4 августа, в рамках спецоперации СБУ, во время атаки дронами был поврежден десантный корабль "Оленегорский горняк". В частности, на следующий день дроны также атаковали крупный нефтяной танкер SIG, который был хорошо нагружен топливом.

Также недавно был атакован надводными дронами и Крымский мост. В результате в конструкции были разрушены два пролета.

Кроме того, 18 августа в Крыму раздавались очереди из крупнокалиберного оружия, а неподалеку от Евпатории виднелся дым.