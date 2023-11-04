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Оккупанты завезли в Украину "художников" для усиления пропаганды

Украина, Суббота 04 ноября 2023 20:21
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Оккупанты завезли в Украину "художников" для усиления пропаганды Фото: оккупанты завезли в Украину "художников" (t.me ressentiment_channel)
Автор: Карина Левицкая

Российские оккупанты завезли в Украину так называемых "художников" для усиления пропаганды. Их задачей будет рисование муралов для возвеличивания РФ на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По данным ЦНС, на временно оккупированные территории прибыла партия художников из РФ, которые должны создать серию муралов, которые возвеличивают захватническую политику российского диктатора Владимира Путина.

"Художники", по словам центра, должны нарисовать ряд стенописей на домах в городах, которые уничтожили россияне. В частности это будут лица военных преступников, которые вторглись в другую страну.

"Проект финансируется за гранты Кремля, а дома определяет оккупационная администрация", - сообщили в ЦНС.

Ситуация на оккупированных территориях Украины

Ранее мы сообщали, что украинская IT-армия остановила работу провайдеров в оккупации, оставив тем самым оккупантов без связи.

Также мы писали, что ФСБ России отвезли на оккупированные территории Украины психологи, которые выманивают важную информацию у населения.

Мелитопольский городской голова Иван Федоров рассказал, что россияне на оккупированной территории Украины не выдают людям лекарства, а просто посылают их умирать домой.

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