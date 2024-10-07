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Оккупанты нанесли удар по порту Южный, повреждено гражданское судно

Фото: Оккупанты нанесли удар по порту Южный (facebook.com/Ministry.for.development)
Автор: Валерия Полищук

В ночь на 7 октября российские военные нанесли очередной удар по украинскому порту Южный. В результате атаки повреждено гражданское судно PARESA под флагом Сент-Китс и Невис.

Судно, которое перевозило 6 тысяч тонн украинской кукурузы для экспорта, было повреждено возле одного из причалов порта. К счастью, 15 членов экипажа, граждане Египта и Сирии, не пострадали.

Это уже 20-е гражданское судно, получившее повреждения из-за российских атак. Ранее Россия ударила по судну, которое транспортировало пшеницу в Египет.

Вице-премьер-министр Украины Алексей Кулеба заявил, что эти атаки являются попытками сорвать работу Украинского морского продовольственного коридора и подорвать мировую продовольственную безопасность.

Россия традиционно заявляет об уничтожении якобы военных грузов, однако все атаки направлены на гражданские объекты. Недавно подобная атака по Измаильскому району Одесской области повредила грузовики и админздания на границе с Румынией.

Несмотря на постоянные обстрелы, Украинский морской продовольственный коридор продолжает круглосуточную работу. За более чем год удалось экспортировать уже более 70 млн тонн грузов, а это более 2500 судов, которые вышли из украинских портов в страны Африки, Азии и Европы. 

 

Фото: Оккупанты нанесли удар по порту Южный, повреждено гражданское судно (facebook.com/Ministry.for.development)

Обстрел Украины 7 октября

Утром 7 октября в Украине объявили воздушную тревогу из-за зафиксированного взлета российского истребителя МиГ-31К.

В ночь на 7 октября Россия совершила атаку на Украину, используя баллистическую ракету "Искандер-М", управляемую авиационную ракету Х-59, ракету неустановленного типа и ударные дроны. Украинская противовоздушная оборона смогла сбить две ракеты "Кинжал" и 32 вражеских дрона.

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