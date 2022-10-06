Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области: первые подробности

"Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил ракетный удар. Он отметил, что ситуация в городе контролируется.

"Утром зафиксированы ракетные удары по Хмельницкой области. В общине ситуация контролируемая. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал мэр в Telegram.

Обновлено в 9:00

Глава ОВА Сергей Гамалий рассказал, что оккупанты выпустили две ракеты. Около 6:00 в Шепетовском районе раздались взрывы.

Одна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений нет. Другая упала на пустыре. Зафиксированы небольшие повреждения домов. Погибших и пострадавших нет.

"Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. Движение поезда возобновлено", - добавил Гамалий.