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Оккупанты нанесли удар по Хмельницкой области: первые подробности

Фото: оккупанты атаковали Хмельницкую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская армия сегодня, 6 октября, нанесла удар по территории Хмельницкой области. Взрывы прогремели во время воздушной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Хмельницкой ОВА Сергея Гамалия.

"Сегодня утром во время воздушной тревоги враг нанес удар по территории нашей области. Были слышны звуки взрывов. По предварительной информации, пострадавших нет", - отметил он.

Городской глава Хмельницкого Александр Симчишин подтвердил ракетный удар. Он отметил, что ситуация в городе контролируется.

"Утром зафиксированы ракетные удары по Хмельницкой области. В общине ситуация контролируемая. Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги", - написал мэр в Telegram.

Обновлено в 9:00

Глава ОВА Сергей Гамалий рассказал, что оккупанты выпустили две ракеты. Около 6:00 в Шепетовском районе раздались взрывы.

Одна из ракет упала рядом с инфраструктурным объектом, разрушений нет. Другая упала на пустыре. Зафиксированы небольшие повреждения домов. Погибших и пострадавших нет.

"Также произошла остановка поезда. В результате ракетного удара дерево упало на железнодорожный путь. Движение поезда возобновлено", - добавил Гамалий.

Напомним, что сегодня ночью российские войска атаковали Запорожье. Вражеские ракеты попали в многоэтажки. В городе масштабные разрушения, а под завалами находятся люди.

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