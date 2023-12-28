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Оккупанты нанесли авиаудар по селу возле Купянска: трое пострадавших (фото)

Фото: оккупанты нанесли авиаудар по селу Глушковка возле Купянска 28 декабря, трое раненых (t.me/synegubov)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска нанесли авиаудар по селу Глушковка Купянского района Харьковской области в четверг, 28 декабря. Три человека ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Харьковской области.

"Россияне нанесли авиаудар по селу Глушковка. В результате авиаудара пострадали три женщины - 58, 60 и 76 лет. Пострадавшим оказывается неотложная медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Кроме того, в селе повреждены дома, есть утечка газа из поврежденных домов.

 

Последствия обстрела села Глушковка Купянского района Харьковской области 28 декабря (t.me/synegubov)

По факту нарушения законов и обычаев войны следователи открыли уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Обстрел Волчанска

Российские войска 28 декабря атаковали и Волчанск Харьковской области. Из-за обстрела загорелся автомобиль, одна женщина погибла, еще одна ранена. Во время обстрела местные жители находились возле пункта выдачи питания. По данным спасателей, количество пострадавших уточняется.

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