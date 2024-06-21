Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": где угроза атаки

Отмечается, что дроны-камикадзе противника были зафиксированы на юге страны.

Военные предупредили о движении российских барражирующих боеприпасов в сторону Николаевской области.

"Внимание! Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Жителей регионов, где прозвучали сигналы воздушной тревоги, призывают находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, к примеру, в ночь на 20 июня противник атаковал украинскую энергетику -войска РФ выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет разных типов. Силы ПВО ВСУ уничтожили все "Шахеды" и 5 вражеских ракет.