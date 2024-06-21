RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты запустили по Украине "Шахеды": где угроза атаки

Фото: в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов" (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Российские захватчики сегодня вечером 21 июня запустили по территории Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. В нескольких областях была объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что дроны-камикадзе противника были зафиксированы на юге страны.

Военные предупредили о движении российских барражирующих боеприпасов в сторону Николаевской области.

"Внимание! Группа "Шахедов" из Херсонской области в направлении Николаевской области", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Жителей регионов, где прозвучали сигналы воздушной тревоги, призывают находиться в укрытиях и соблюдать правило "двух стен".

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские оккупанты регулярно используют ударные беспилотники иранского производства типа "Шахед" (сами же их маркируют под названием "Герань"), для воздушных атак по Украине.

Так, к примеру, в ночь на 20 июня противник атаковал украинскую энергетику -войска РФ выпустили по Украине 27 дронов-камикадзе и девять ракет разных типов. Силы ПВО ВСУ уничтожили все "Шахеды" и 5 вражеских ракет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов