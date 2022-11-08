Оккупанты в Запорожской области хотят ввести "визовый" режим, - СМИ

Российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области. Такое "правило" они планирует внедрить уже с начала следующего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал " ЗаБор ".

Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, российские военные на блокпосту в оккупированной Васильевке заявили, что с 1 января 2023 года на захваченную часть Запорожской области будут пускать только по визам.

Пока подобной информации от гауляйтера Запорожской области не было.

Стоит отметить, что пересечение линии сопрекосновения в Запорожской области и так проходит очень сложно. Оккупанты затягивают проверку гражданских и выпускают мало автомобилей. В случае внедрения "виз" попасть на оккупированную территорию станет будет очень трудно.