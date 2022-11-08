Оккупанты в Запорожской области хотят ввести "визовый" режим, - СМИ

Российские оккупанты хотят ввести "визовый режим" на захваченной территории Запорожской области. Такое "правило" они планирует внедрить уже с начала следующего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный портал "ЗаБор".
Как сообщает издание со ссылкой на местных жителей, российские военные на блокпосту в оккупированной Васильевке заявили, что с 1 января 2023 года на захваченную часть Запорожской области будут пускать только по визам.
Пока подобной информации от гауляйтера Запорожской области не было.
Стоит отметить, что пересечение линии сопрекосновения в Запорожской области и так проходит очень сложно. Оккупанты затягивают проверку гражданских и выпускают мало автомобилей. В случае внедрения "виз" попасть на оккупированную территорию станет будет очень трудно.
Напомним, ранее сообщалось, что на блокпосту оккупантов в Васильевке Запорожской области ожидают выезда в сторону Запорожья 4 тысячи человек.
При этом за 2,5 недели оккупанты пропустили на подконтрольную Украине территорию всего 200 авто.
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