Оккупанты запланировали "эвакуацию" из Каховки и Новой Каховки, - Хлань

Российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook .

"На 22 декабря оккупанты запланировали "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки. Потому и обстреливают города - таким образом заставляя людей уехать", - сказал Хлань.

Он отметил, что захватчики специально обстреливают левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских выехать.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Также мы писали, что вражеские войска заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

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