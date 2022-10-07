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Оккупанты запугивают жителей ОРДО и принудительно отправляют воевать, - Генштаб ВСУ

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Київ, Пятница 07 октября 2022 18:44
Оккупанты запугивают жителей ОРДО и принудительно отправляют воевать, - Генштаб ВСУ Фото: оккупанты отлавливают мужчин в ОРДО и отправляют в боевые части (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские оккупационные власти продолжают оказывать давление на граждан Украины, оставшихся на временно оккупированной территории Донецкой области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

По имеющейся информации, в отдельных районах города Горловка, представители силовых структур запугивают местных жителей, которые не поддержали присоединение временно оккупированного региона к РФ на незаконном референдуме.

Также в городе продолжается выявление мужчин, которые избегают мобилизации. Их задерживают и принудительно направляют в подразделения первого армейского корпуса для восполнения потерь.

Ранее мы писали, что во временно оккупированных районах Луганской области россияне начали "частичную" мобилизацию. Повестки раздают всем - от студентов до пенсионеров.

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