ua ru
Чт, 17 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты закрыли въезд во временно оккупированное Рубежное, - Генштаб

Новина українською →
Киев, Четверг 17 ноября 2022 19:24
Оккупанты закрыли въезд во временно оккупированное Рубежное, - Генштаб Фото: войска РФ закрыли въезд во временно оккупированное Рубежное (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты в Луганской области ужесточили административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в во временно оккупированное Рубежное со стороны Кременной и Варваровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры. В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть Росгвардию, а также подразделения особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Ранее мы писали, что мобилизированных россиян в большом количестве направили на оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Также ранее стало известно, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину Войска РФ Рубежное Луганск
NEWS
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
Крылатые ракеты и иранские Shahed: ВСУ раскрыли детали сегодняшней атаки России
DAILY
Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Куда Россия перекинет херсонскую группировку и где ждать основные бои