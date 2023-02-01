Оккупанты закрыли еще три больницы в Луганске и перепрофилировали их под военные госпитали

Россияне перепрофилировали уже три гражданских больницы в оккупированном Луганске в военные госпитали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Также стоит отметить, что новый госпиталь развернули на территории местного роддома. Теперь для рождения ребенка жительницы Луганска должны ехать в РФ, ведь в регионе роддома уже не работают", - добавили в Центре национального сопротивления.

В ЦНС отметили, что в госпитале прибывают российские врачи, ведь местным медикам оккупанты не доверяют.

"Враг готовится к увеличению интенсивности боев на луганском направлении и увеличивает количество коек для раненых солдат", - говорится в сообщении.

Напомним, что в Луганской области оккупанты занижают степень тяжести ранений своих солдат и повторно бросают их на фронт.

Россияне в ближайшее время завершат обучение "свежемобилизованным" и, вероятно, их затем отправят в Луганскую область. Поскольку враг готовится к наступательным действиям в феврале.

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