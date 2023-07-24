RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты закрыли Рубежное, Кременную и Северодонецк для населения

Фото: оккупанты закрыли города в Луганской области (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Вслед за Рубежным российские оккупанты изолируют другие прифронтовые города. Пропускной режим усилен Кременной и Северодонецке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОГА в Facebook .

"Сократить перемещение населения к минимуму - такую задачу поставили перед собой оккупационные власти прифронтовых городов, ища тех, кто помогает ВСУ. Пропускной режим усилен не только в Рубежном, но и в соседних Кременной и Северодонецке", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в населенные пункты можно попасть исключительно с местной регистрацией или с пропуском, лично полученным в оккупационной администрации. На блокпостах более тщательно проверяют документы, ища вероятный подлог.

"В Троицком захватчики постоянно проводят обыски, держа жителей в напряжении. В громаде значительно уменьшилось количество пустого жилья, которое коллаборанты и военные России считают подходящим для собственного проживания", - добавили в ОГА.

Ситуация в Луганской области

Напомним, на линии Сватово-Кременная, что в Луганской области, идут тяжелые бои. Пока россияне пытаются там продвигаться, что увеличивает количество потерь. Также бои ведутся в Серебрянском лесничестве.

Ранее Генштаб ВСУ сообщал, что из-за больших потерь у россиян в Луганской области очень низкий уровень морально-психологического состояния . Они хотят покинуть свои подразделения и вернуться в РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВзрыв в Сватово