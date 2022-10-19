Оккупанты вероятно готовят провокации в Херсоне, копают укрепления, - Ким

"Зная российскую тактику и зная еще, что они роют укрепления в районе Чаплинки как раз, чтобы бить по Херсону, у меня ощущение, что россияне готовятся бить по Херсону, к сожалению", - сказал Виталий Ким.

"Один из месседжей пропаганды оккупантов - ВСУ будут обстреливать город. Подчеркиваю, что украинская армия не совершала и не будет совершать таких действий. Наши воины в первую очередь освобождают людей, а не территории. Для них важна человеческая жизнь и сохранение критической инфраструктуры города, чтобы эту жизнь можно было поддерживать в нормальном состоянии и в дальнейшем", - пишет первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Соболевский призвал горожан быть готовым к возможным провокациям России на территории Херсона.

Также первый заместитель главы Херсонского облсовета обратился и к ОСББ, а также работникам больниц с просьбой проверить имеющиеся укрытия для возможности принимать там людей.

"Горожане - ваша жизнь для нас самое ценное. Да, придется вспомнить о тревожном чемодане с документами, запасами воды и пищи на несколько суток. Украина делает все возможное, чтобы вас обезопасить и этот чемоданчик вам не понадобился. Однако должны быть готовыми", - отметил Соболевский.