Оккупанты утром ударили ракетами по рынку в поселке под Купянском: много раненых

"В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - рассказал он.

По данным главы региона, на месте работают все экстренные службы. По данным Синегубова, уже известно о 7 раненых.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - добавил он.

Обновлено 9.54. По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, после обстрела рынка в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области под завалами могут находиться люди. Российские солдаты обстреляли местный рынок, предположительно из ракетных систем С-300. Также он опубликовал фото и видео с места обстрела.