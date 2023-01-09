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Оккупанты утром ударили ракетами по рынку в поселке под Купянском: много раненых

Фото: оккупанты утром ударили ракетами по рынку в поселке под Купянском (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В понедельник, 9 января, российские военные атаковали ракетами поселок Шевченково, что в Купянском районе Харьковской области. Под удар попал местный рынок, уже известно о 7 пострадавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

"В пгт Шевченково Купянского района зафиксирован ракетный удар (предварительно с ЗРК С-300) по местному рынку", - рассказал он.

По данным главы региона, на месте работают все экстренные службы. По данным Синегубова, уже известно о 7 раненых.

"По данным Областного центра экстренной медицинской помощи, в результате ракетного удара по пгт Шевченково пострадали 7 мирных жителей. Среди них 13-летняя девочка", - добавил он.

Обновлено 9.54. По данным заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко, после обстрела рынка в поселке Шевченково Купянского района Харьковской области под завалами могут находиться люди. Российские солдаты обстреляли местный рынок, предположительно из ракетных систем С-300. Также он опубликовал фото и видео с места обстрела.

Напомним, российские войска за прошедшие сутки ударили по нескольким городам Украины. В частности, под обстрел попали Запорожская, Харьковская, Николаевская, Херсонская и Сумская области.

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Обстрілхарков