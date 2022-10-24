RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области: есть разрушения (фото)

Фото: оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска в ночь на 24 октября нанесли удары по нескольким населенным пунктам Донецкой области. В результате обстров есть разрушения и погибший.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Так, ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинки до Лимана.

На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской общине без жертв и разрушений.

На Горловском направлении больше всего пострадал населенный пункт Щербиновка Торецкой общины - целью ракет стала местная столовая. Также ночью были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской общин.

Кроме того, на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской общины - больше всего страдают Торское и Заречное, где из-за российской агрессии погиб человек.

Фото: последствия ночных обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате атак погибли шесть гражданских.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область