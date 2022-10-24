Оккупанты ночью нанесли несколько ударов по Донецкой области: есть разрушения (фото)

Так, ночью россияне вели обстрелы на участках фронта от Марьинки до Лимана.

На Донецком направлении зафиксированы прилеты в Красногоровке, Константиновке и Елизаветовке Марьинской общине без жертв и разрушений.

На Горловском направлении больше всего пострадал населенный пункт Щербиновка Торецкой общины - целью ракет стала местная столовая. Также ночью были обстрелы по окрестностям Светлодарской и Соледарской общин.

Кроме того, на Лисичанском направлении продолжаются массированные обстрелы Лиманской общины - больше всего страдают Торское и Заречное, где из-за российской агрессии погиб человек.

Фото: последствия ночных обстрелов Донецкой области (t.me/pavlokyrylenko_donoda)