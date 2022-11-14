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Оккупанты ночью выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району: какие последствия

Фото: Оккупанты ночью выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты ночью, 14 ноября, выпустили более 60 снарядов по Никопольскому району в Днепропетровской области. Били из "Градов" и тяжелой артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

В Марганце повреждена линия электропередач, питающая насосную станцию водоканала.

45 тысяч семей в Марганце и окрестных поселках и селах остались без воды.

Оккупанты били из "Градов" и тяжелой артиллерии / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Энергетики работают - чинят линию, чтобы запустить станцию. Российские снаряды повредили здания и автомобили. Детали обстрелов выясняются", - сообщил Резниченко.

В результате обстрела перебиты линии электропередач, повреждены дома и автомобили / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Напомним, 13 ноября ночью россияне снова обстреляли Никопольский район, две женщины получили ранения.

Ранее оккупанты били из тяжелой артиллерии по Мировской общине в Никопольском районе Днепропетровской области.

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Днепропетровская область