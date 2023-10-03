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Оккупанты ночью ударили по жилым районам Чернобаевки: видео последствий

Иллюстративное фото: оккупанты ночью ударили по жилым районам Чернобаевки (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 3 октября, ночью обстреляли село Чернобаевка Херсонской области. Под атакой находились жилые районы населенного пункта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию в Facebook.

"С 1:30 и до трех утра били по жилым районам. По селу пришлось 9 "прилетов", - сказано в сообщении ведомства. 

В ОГА уточняют, что из-за обстрела повреждены жилье людей, образовательные учреждения и админздания. 

В результате вражеской атаки никто не пострадал. 

Обстрелы Херсонской области

Напомним, россияне все еще удерживают под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Оттуда они активно обстреливают правобережье при помощи артиллерии и авиации. 

В результате подобных атак врага гибнут и получают ранения мирные жители населенных пунктов региона. 

В частности, недавно войска РФ ударили по Херсону, под обстрел попало авто полицейских. Двое правоохранителей пострадали. 

 

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Херсонская областьВойна России против УкраиныЧернобаевка