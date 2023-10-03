Оккупанты ночью ударили по жилым районам Чернобаевки: видео последствий

Российские оккупанты сегодня, 3 октября, ночью обстреляли село Чернобаевка Херсонской области. Под атакой находились жилые районы населенного пункта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Херсонскую областную государственную администрацию в Facebook.
"С 1:30 и до трех утра били по жилым районам. По селу пришлось 9 "прилетов", - сказано в сообщении ведомства.
В ОГА уточняют, что из-за обстрела повреждены жилье людей, образовательные учреждения и админздания.
В результате вражеской атаки никто не пострадал.
Напомним, россияне все еще удерживают под своим контролем левобережную часть Херсонской области. Оттуда они активно обстреливают правобережье при помощи артиллерии и авиации.
В результате подобных атак врага гибнут и получают ранения мирные жители населенных пунктов региона.
В частности, недавно войска РФ ударили по Херсону, под обстрел попало авто полицейских. Двое правоохранителей пострадали.
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