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Оккупанты ночью и утром обстреляли Днепропетровскую область: есть разрушения

Фото: россияне обстреляли три общины в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска ночью и утром обстреляли три общины Днепропетровской области. В результате атаки врага есть разрушение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.

Оккупанты применили "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 40 снарядов. Россияне обстреляли Мировскую, Марганецкую и Красногригорьевскую общины Никопольского района.

По предварительной информации, пострадавших нет. В Марганецкой общине повреждены частные дома, хозяйственные постройки и газопровод. В других общинах последствия уточняются.

Фото: оккупанты обстреляли три общины Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вчера российские войска обстреляли здание Херсонской ОВА, в результате чего повреждены два этажа.

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