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Оккупанты ночью обстреляли Харьков ракетами С-300: в ОВА рассказали о последствиях

Фото: Оккупанты обстреляли Харьков ракетами С-300 (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 8 октября обстреляли Харьков. В результате атаки врага пострадал местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.

Чиновник отметил, что после полуночи захватчики нанесли 4 удара по Салтовскому району и 1 - по Основянскому.

"Ракеты типа С-300 были запущены из российского Белгорода", - указал Синегубов.

По словам главы ОВА, в результате атаки врага поврежден спорткомплекс и нежилые помещения. Есть попадание в открытые территории.

Предварительно, с осколочными ранениями госпитализирован мужчина. На местах работают правоохранительные органы и профильные службы.

Напомним, в Харькове после полуночи 8 октября раздались взрывы. В городе была объявлена воздушная тревога.

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харковВойна России против Украины