Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из дронов и "Градов": фото последствий

Российские войска в ночь на 14 октября обстреляли Днепропетровскую область. Оккупанты применяли дроны-камикадзе, "Грады" и тяжелую артиллерию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Бойцы оперативного командования "Восток" ночью сбили четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами.
Однако враг обстрелял Межевскую общину, в результате чего повреждены промышленное предприятие и дома людей. Ранения получил 51-летний мужчина, он в больнице.
Никопольский район российские оккупационные войска, кроме тяжелого оружия, атаковали еще и дронами. По предварительной информации, люди не пострадали.
В Мировской, Красногригоревской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.
Фото: оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, ночью армия РФ выпустила три ракеты по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры.
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