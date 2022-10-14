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Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область из дронов и "Градов": фото последствий

Фото: оккупанты ночью атаковали Днепропетровскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска в ночь на 14 октября обстреляли Днепропетровскую область. Оккупанты применяли дроны-камикадзе, "Грады" и тяжелую артиллерию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Бойцы оперативного командования "Восток" ночью сбили четыре дрона-камикадзе над Днепровским и Никопольским районами.

Однако враг обстрелял Межевскую общину, в результате чего повреждены промышленное предприятие и дома людей. Ранения получил 51-летний мужчина, он в больнице.

Никопольский район российские оккупационные войска, кроме тяжелого оружия, атаковали еще и дронами. По предварительной информации, люди не пострадали.

В Мировской, Красногригоревской и Первомайской общинах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.

Фото: оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, ночью армия РФ выпустила три ракеты по Запорожью, повреждены объекты инфраструктуры.

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