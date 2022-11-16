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Оккупанты ночью накрыли "Градами" три громады Днепропетровской области: в ОВА показали последствия

Фото: Оккупанты ночью накрыли "Градами" три громады Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты в ночь на 16 ноября атаковали с "Градов" и тяжелой артиллерии Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Россияне нанесли удары по трем громадам - Марганецкой, Никопольской и Красногригоревской. Обошлось без погибших и раненых", - отметил чиновник.

Резниченко указал, что в Никополе вражеские снаряды попали в десять частных домов. Изуродовали хозяйственные постройки, автомобили, газопровод и линии электропередач. Загорелся пожар в одном из домов. Пожарные пламя уже усмирили.

"В остальных районах было громко из-за сирены, но обошлось без "прилетов" и на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Россияне атаковали из "Градов" Днепропетровскую область / (t.me/dnipropetrovskaODA)

Напомним, вечером 15 ноября силы ПВО сбили ракеты российских оккупантов в небе над Запорожской областью.

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