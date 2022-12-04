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Оккупанты ночью из минометов обстреляли Сумскую область

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Сумы, Воскресенье 04 декабря 2022 10:34
Оккупанты ночью из минометов обстреляли Сумскую область Фото: оккупанты снова обстреляли Сумскую область (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска снова обстреляли пограничную территорию Сумской области. В результате атаки никто не пострадал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

По его словам, в полночь россияне из минометов 120-мм калибра ударили по Глуховской общине. Зафиксировано 8 "прилетов".

Кроме того, около 1:20 российская армия обстреляла одно из сел Зноб-Новгородской общины. Оккупанты использовали стрелковое оружие, зафиксировано 6 единичных выстрелов.

В обоих случаях обошлось без жертв и разрушений.

Напомним, вчера оккупанты обстреляли Харьковскую область, в результате чего в Купянске-Узловом повреждено дорожное покрытие и железнодорожная инфраструктура.

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