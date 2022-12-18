Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области: есть пострадавший

Чиновник отметил, что захватчики попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.

"В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь, он остался лечиться дома", - отметил Резниченко.

Кроме этого, в городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.

"В Марганецкой и Красногригоровской громадах люди невредимы. В остальных районах в течение ночи было несколько тревог, но обошлось без атак. И на эту минуту спокойно", - добавил глава ОВА.

Оккупанты ночью били из тяжелой артиллерии по Днепропетровской области / (t.me/dnipropetrovskaODA)