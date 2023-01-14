Оккупанты ночью демонтировали памятник Шевченко в центре Мелитополя, - мэр

"Вчера поздно вечером, в комендантское время в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными", - отметил городской голова.

Федоров отметил, что оккупанты и коллаборанты демонтировали памятник намеренно ночью, считая, что "погасят сопротивление" местных жителей.

Мэр также напомнил, что несколько месяцев оккупанты вывесили на главный флагшток города российский триколор. Но тоже сделали это ночью.

Фото: в Мелитополе оккупанты снесли памятник Шевченко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)