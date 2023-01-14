RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты ночью демонтировали памятник Шевченко в центре Мелитополя, - мэр

Фото: в Мелитополе оккупанты демонтировали памятник Шевченко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталья Юрченко

Оккупанты снесли памятник Тарасу Шевченко в центре Мелитополя (Запорожская область). Захватчики сделали это ночью, чтобы избежать сопротивления населения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Ивана Федорова в Telegram.

"Вчера поздно вечером, в комендантское время в самом сердце города демонтировали памятник Тарасу Шевченко. Видимо, на подвал забрали, ведь только так и могут расправляться с неугодными", - отметил городской голова.

Федоров отметил, что оккупанты и коллаборанты демонтировали памятник намеренно ночью, считая, что "погасят сопротивление" местных жителей.

Мэр также напомнил, что несколько месяцев оккупанты вывесили на главный флагшток города российский триколор. Но тоже сделали это ночью.

Фото: в Мелитополе оккупанты снесли памятник Шевченко (t.me/ivan_fedorov_melitopol)

Напомним, ночью в Мелитополе прогремел взрыв, который слышали жители центральной части города.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольТарас ШевченкоокупантиВойна в Украине