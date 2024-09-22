Оккупанты ночью атаковали Хмельницкий: повреждено жилое здание

Атака РФ по Украине

С позднего вечера Россия начала атаковать Украину беспилотниками. В Киевской области работала ПВО.

Около 00:00 в Киеве тоже объявили тревогу. Военные предупреждали про угрозу российских "Шахедов".

Около 3:30 в Хмельницком и области были слышны взрывы, в регионе фиксировали "Шахеды".

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