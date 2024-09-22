Оккупанты ночью атаковали Хмельницкий: повреждено жилое здание

Оккупанты атаковали Хмельницкий в ночь на 22 сентября. Повреждено жилое здание.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.
"В городе Хмельницком в результате атаки повреждено жилое здание", - рассказал он.
По данным главы ОВА, по предварительной информации, жертв среди гражданского населения нет.
"На месте происшествия работают специалисты всех экстренных служб. Размер нанесенного ущерба устанавливается", - добавил Тюрин.
С позднего вечера Россия начала атаковать Украину беспилотниками. В Киевской области работала ПВО.
Около 00:00 в Киеве тоже объявили тревогу. Военные предупреждали про угрозу российских "Шахедов".
Около 3:30 в Хмельницком и области были слышны взрывы, в регионе фиксировали "Шахеды".
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