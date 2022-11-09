Оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр: вспыхнул пожар, есть тяжело раненые

Российские оккупанты в ночь на 9 ноября нанесли массированный удар дронами-камикадзе по Днепропетровской области. В результате атак пострадали четыре человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Чиновник рассказал, что 5 вражеских барражирующих боеприпасов уничтожила наша система ПВО.
"Есть и попадание. В Днепре беспилотники попали в логистическое предприятие. Ранены 4 работника. Все в больнице, трое - тяжелые", - отметил Резниченко.
По его словам, удар россиян привел к сильному пожару. Горело более 3 000 квадратных метров. Пожарные пламя уже укротили. Разрушены склады предприятия.
"По Никопольскому району россияне стреляли "Градами" и тяжелой артиллерией. Пострадали две громады - Мировская и Марганецкая. Люди уцелели", - добавил глава ОВА.
В Марганецком громаде повреждены частные дома и частное предприятие. В Мировской - дома и линия электропередач.
оккупанты ночью атаковали дронами-камикадзе Днепр / (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, ночью 9 ноября в Днепре дважды с интервалом около получаса были слышны звуки взрывов.
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