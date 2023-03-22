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Оккупанты ночью из артиллерии ударили по Днепропетровской области

Фото: Оккупанты ночью из артиллерии ударили по Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска сегодня ночью, 22 марта, обстреляли Никопольский район Днепропетровской области из ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Никопольской РВА Евгения Евтушенко.

"В течение ночи россияне совершили обстрел населенного пункта Марганецкой территориальной громады из ствольной артиллерии. Люди не пострадали. Места взрывов обследуют специалисты", - говорится в сообщении.

По словам Евтушенко, в пределах других территорий района ночь прошла без обстрелов и чрезвычайных ситуаций.

Ранее сообщалось, что 15 марта россияне обстреляли Марганец в Днепропетровской области и убили двух человек.

Также мы писали, что 13 марта российские военные обстреляли три громады в Днепропетровской области. В результате вражеских атак пострадало предприятие.

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