Оккупанты устроили психушку на Арабатской стрелке и свозят туда похищенных жителей

Оккупанты оборудовали на Арабатской стрелке возле села Стрелковое в Херсонской области психушку и свозят туда похищенных жителей временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления .

Среди похищенных, как пишет ЦНС, в основном пациенты из аналогичных медицинских учреждений Новой Каховки и Олешек, также населенных пунктов в Херсонской области. Похищенных удерживают на базе отдыха "Геолог", которую россияне захватили и переоборудовали под психушку.

"Большинство персонала завезены из России, но есть и местные, кто согласился ухаживать за пациентами. Обращаем внимание, что это похищение людей, которые не могут самостоятельно принимать решения. Фактически пациентов держат в заложниках", - подчеркнули в Центре.

Кроме того, ЦНС напомнили, что россияне продолжают активно депортировать, а фактически похищать детей из украинских интернатов для дальнейшего "усыновления".

"Однако согласно Римскому уставу Международного уголовного суда насильственная передача детей из одной этнической группы в другую является признаком геноцида. Детей намеренно вывозят в отдаленные районы Российской Федерации, в частности в Ленинградскую, Волгоградскую, Новосибирскую, Тюменскую области", - подчеркивают в ЦНС.

Центр национального сопротивления обращает внимание, что пропаганда использует похищение детей и других украинцев, в частности пациентов специализированных медицинских учреждений, как повод для создания эмоционального фона, рассказывая о "детях, спасшихся от нацистов".