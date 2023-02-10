Оккупанты устроили ночные обстрелы прибрежья Херсона

Российские войска ночью 10 февраля обстреливают прибрежье Херсона. Также слышны прилеты в Олешках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

По неподтвержденной информации, оккупанты применили зажигательные снаряды. Кроме того, в нескольких районах слышны взрывы.

Напомним, ранее стало известно, что за прошедшие сутки, 8 февраля, российские войска 39 раз обстреляли Херсон. В результате их атаки есть погибшие и пострадавшие.

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