Оккупанты выпустили около 40 снарядов по Сумской области: есть разрушения (фото)

Оккупанты сегодня несколько раз ударили по Хотинской общине. Враг выпустил 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов". Боеприпасы разорвались возле домов мирных жителей.

"На этот момент известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши. Также поврежден газопровод. Люди не пострадали", - рассказал он.

Фото: последствия обстрелов Сумской области 21 ноября (t.me/Zhyvytskyy)