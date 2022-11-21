Оккупанты выпустили около 40 снарядов по Сумской области: есть разрушения (фото)

Российские войска в понедельник, 21 ноября, в очередной раз обстреляли приграничье Сумской области. Враг выпустил по региону около 40 снарядов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
Оккупанты сегодня несколько раз ударили по Хотинской общине. Враг выпустил 20 мин, 8 снарядов из артиллерии и еще 10 из "Градов". Боеприпасы разорвались возле домов мирных жителей.
"На этот момент известно по меньшей мере о пяти жилищах, которые значительно пострадали. Там выбиты окна с рамами, частично разрушены стены и крыши. Также поврежден газопровод. Люди не пострадали", - рассказал он.
Фото: последствия обстрелов Сумской области 21 ноября (t.me/Zhyvytskyy)
Напомним, ранее сообщалось, что в Сумской области из-за аварии на воздушных линиях без электрики остались почти 15 тысяч абонентов.
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